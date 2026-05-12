歌手の氷川きよし（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。みそ汁や煮物、酒蒸しなど和の手料理が並ぶ“自宅ランチ”を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「素晴らしい品数」「バランスの良い食事」和の手料理が並ぶ食卓ショット披露の氷川きよし氷川は「大阪行きの前に自宅ランチ」と書き出し、「いただいた千葉のはまぐりに いただいた新潟の筍などをいつも頑張っている男衆に」とコメント。テーブルいっぱいに並んだ和