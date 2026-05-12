5月10日から両国国技館で始まった、大相撲五月場所。横綱・大の里（25＝二所ノ関）と大関・安青錦（22＝安治川）が揃って休場するなか、初日には横綱・豊昇龍（26＝立浪）も肉離れを起こし、2日目から休場することが決まった。【写真】「とんでもねえハンサム」千代の富士の再来と言われる新力士・大森「令和のウルフ」話題沸騰の新力士・大森番付上位の休場ラッシュに落胆の声が多く寄せられる中、相撲ファンの熱視線を集めて