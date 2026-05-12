お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が9日放送のカンテレ「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。人気コンビの呼び名にツッコむ場面があった。大阪の人気水族館・海遊館前で始まった番組冒頭、この日のゲスト「鬼越トマホーク」金ちゃんは「1人ですいません」と謝罪。相方・良ちゃんの不在を「ついに捕まりました」とボケて笑わせた。しかし「新大阪で降りるはずが、寝過ごして新神戸駅まで行っちゃったんで