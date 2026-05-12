名古屋地裁NTTドコモのかけ放題契約を悪用し、本来支払うべき料金との差額の支払いを免れたとして、詐欺罪に問われた会社役員鈴木聡被告（49）＝東京都＝ら3人の判決で、名古屋地裁は12日、「詐欺の故意が認められない」として無罪を言い渡した。他に無罪となったのは、会社役員高橋和男被告（63）＝東京都＝と、会社員神山悦智被告（55）＝埼玉県ふじみ野市。検察側は3人に懲役6〜3年を求刑していた。携帯電話の通話はドコモ