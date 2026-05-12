記者会見する新潟県の花角英世知事＝12日午前、県庁福島県の磐越自動車道で新潟市の北越高の生徒が死亡した事故で、新潟県の花角英世知事は12日、県内の県立・私立高などを対象に、部活動での移動に関する実態調査をする考えを示した。定例記者会見で「重大な事案だと受け止めている。再発防止のために対応策を検討したい」と述べた。調査の具体的な方法や時期は今後詰める。花角氏は、県内の高校などに、部活動での移動に際