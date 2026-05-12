記者会見する国民民主党の玉木代表＝12日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は12日の記者会見で、中東情勢悪化を踏まえた緊急経済対策の提言を発表した。低中所得の勤労者層を中心に負担軽減を図るため、社会保険料を還付する形で5万円程度の給付を掲げた。その他の支援策を含め、3兆円規模の補正予算案の編成を主張した。給付に関し玉木氏は「遅くても年内に実施しなければ駄目だ」と述べ、早急な対応が必要だとの認識を示