JA全中の神農佳人会長全国農業協同組合中央会（JA全中）の神農佳人会長は12日の定例記者会見で、石油を原料とするビニールハウスなど農業用資材の流通について「一部の生産者やJAで必要量を確保できない事例がある」と明らかにした。中東情勢の混乱が続きナフサ不足が長期化した場合、資材価格のさらなる高騰や供給の不安定化につながることに懸念を示した。JA全中は4月に資材などへの影響を聞き取った。神農氏は「全体的に供