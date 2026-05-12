【ワシントン＝栗山紘尚】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会に出席したトランプ米大統領を暗殺しようとしたとして、暗殺未遂など四つの罪に問われているコール・アレン被告（３１）は１１日、ワシントンの連邦地裁で無罪を主張した。複数の米メディアが伝えた。アレン被告は罪状認否で発言せず、弁護人が被告の主張を代弁した。被告は暗殺未遂のほか、連邦職員への暴行罪などで起訴されている。事件は４月２５日夜、米ワシ