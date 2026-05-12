2日の京王杯スプリングCで重賞初制覇を飾ったワールズエンド（牡5＝池添、父ロードカナロア）は安田記念（6月7日、東京芝1600メートル）を目標に調整を進めていく。12日、キャロットクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中。新馬、1勝クラス、2勝クラスとマイルで3勝している。