アメリカのトランプ大統領は13日から中国を訪問し、習近平国家主席と台湾問題についても協議する見通しです。トランプ大統領：（米は台湾に武器売却をすべきか？）習主席は望んでないだろうが、話し合うつもりだ。トランプ大統領は13日夜、北京入りし、14日・15日の2日間、習主席との首脳会談を行う予定で、会談では台湾への武器の売却についても話し合う考えです。アメリカメディアは、経済関連の大規模合意と引き換えに、台湾問