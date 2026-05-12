【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの辻希美が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームたっぷりで満足感ある」焼き鮭・タコさんウインナーなどの高1弁当◆辻希美、高1長男・青空くんへの弁当公開辻は「＃高一弁当」「本日のせい弁当」と記し、高校1年生の長男・青空くんへの弁当を公開。大きな焼き鮭1切れに、卵の入ったメンチカツ、