ガールズグループfromis_9が、この夏“サマークイーン”の座を狙う。5月12日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材により、fromis_9が7月にカムバックすることが明らかになった。【話題】fromis_9メンバー、日本のドンキでアルバイト？所属事務所ASNDは、「fromis_9が7月にフルアルバムでカムバックする。久しぶりのフルアルバムとなるだけに、完成度の高い作品を届けるため全力を注いでいる。fromis_9ならではのエネルギーとカラ