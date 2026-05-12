映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのテギョンが、日本の人気俳優とのツーショットを公開した。テギョンは5月12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、写真を投稿した。【写真】テギョン、日本の人気俳優と“密着ショット”公開された写真には、日本の俳優・磯村勇斗がうちわを手に、テギョンと並んで写真撮影をしている姿が収められている。写真は、5月9日と10日に開催された2PMの東京ドーム公演で撮影された