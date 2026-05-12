高松北警察署 高松北警察署によりますと、5月12日午後1時半ごろ、路線バスが高松市サンポートの市道交差点を右折した際、車いすで乗車していた岡山県倉敷市の無職の女性（49）が左の足先をけがし、救急搬送されました。軽傷とみられています。 バスは「レインボー循環バス西回り」で、高松駅を出たばかりで、この女性と運転手のほか、客が5人ほど乗っていましたが、他にけが人はいませんでした。 女性はバス