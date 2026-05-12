対話型の生成AIを活用した買い物サービス「こんにち商店」 高松市が5月中旬から生成AIを活用した買い物サービスの実証実験を行います。 （高松市／大西秀人 市長）「このたび、対話型の生成AIを活用した買い物サービス『こんにち商店』の実証実験を開始する運びとなりました」 地域の買い物環境を改善するため、高松市は5月中旬から7月31日まで国分寺南部校区の一部の地域で「こんにち商店」とい