【精霊馬プラモ キュウリとナス】 予約受付期間：5月12日～6月10日 7月 発送予定 価格：2,420円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「精霊馬プラモ キュウリとナス」再販分の予約受付を5月12日より6月10日まで実施している。発送予定は7月。価格は2,420円。 本商品は、お盆の時期に、ご先祖様をお迎えし送り出すために野菜を用いて作られる乗り