イングランド・プレミアリーグのウェストハム所属のイングランド代表ＭＦジャロッド・ボーウェン（２９）の来季の去就がスポットライトを浴びている。英大衆紙『デイリー・メール』が掲載した記事によると、貴重な左利きのストライカーに対し、リバプールを始め、ニューカッスル、エバートンが獲得の興味を示しているという。まずリバプールは今季限りでモハメド・サラーが退団することが決定。長年チームの得点源となってい