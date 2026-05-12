「えー！ あははは。へえ〜」。日曜の午前中に響く明るい声。放送開始から20年を超える人気ラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』で、安住さんの“魔球”を受け止め、リスナーと共に頷き、笑うアシスタントの中澤有美子さん（50歳）の存在は、番組人気の大きな理由の一つです。そんな中澤さんが自身の半生を振り返り、“聞く力”を伝授する書籍『口下手で、大丈夫〜2.4秒に1回頷く、最強傾聴力〜』を出版しました。「口下手“で”