広島は１２日、秋山翔吾外野手が「左ハムストリングスの肉離れ」と診断されたと発表した。１０日のヤクルト戦（マツダ）で痛め、前日１１日に広島市内の病院を受診。この日から広島・廿日市市内の大野練習場でリハビリを開始した。今季はここまで２７試合に出場し、打率２割４分３厘、２本塁打、４打点。ここ８戦連続で「１番・左翼」を務めた３８歳が、痛い離脱だ。