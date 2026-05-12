Netflixのオリジナルシリーズ『地獄に堕ちるわよ』でその人生が描かれたことで、再び注目の的となっている細木数子さん。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、細木さんの思い出を明かします。【写真を見る】3時間半かけた戸田恵梨香の老けメイク、全身金のスパンコールに包まれたドレス姿など「細木先生って、女は好きじゃないんだよね」と言われたことも戸田恵梨香さん（37才）が細木数子さんの17才から67才までを演じ