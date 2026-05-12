【新華社ハルビン5月12日】中国黒竜江省ハルビン市は5月、ライラックの開花シーズンを迎え、街中が豊かな香りに包まれる。ライラックは市の花で、街路や公園に計100万株以上が植えられている。（記者/劉赫垚、徐凱鑫）