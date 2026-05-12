【新華社貴陽5月12日】中国貴州省遵義市道真コーラオ族ミャオ族自治県の大沙河国家級自然保護区で、ハンカチノキの花が見頃を迎えた。白い苞葉は翼を広げたハトのようにも見える。ハンカチノキは中国固有種で、国家1級保護植物に指定されている。（記者/楊文斌）