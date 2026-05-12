【新華社貴陽5月12日】中国貴州省貴陽市修文県でこのほど、「陽明学宮」が正式に開館した。同県は明代の思想家、王陽明（おう・ようめい）ゆかりの地で、同館は古風な様式を再現した建築群を備えるだけでなく、陽明学文化体系の創造的転化や革新的発展を推進する重要な拠点として位置付けられている。学術研究、文化展示、市民向け探求型学習を一体化させた文化的中核施設として整備され、陽明学を生き生きとして伝える場所