自民党総裁選と衆院選で、高市早苗首相陣営がネガティブ動画をSNS上で拡散していた問題。高市首相は5月11日、国会質疑で次のように否定した。【写真】総裁選で「SNS班の責任者」だった現大臣補佐官（50歳）「他の候補へのネガティブな発信をしたり、そのような動画を作成して発信するということは、一切行っておりませんと報告を受けています。（中略）私は秘書を信じます」高市首相©時事通信社これまで「週刊文春」は