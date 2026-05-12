北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが福島県郡山市の磐越自動車道で起こした死傷事故で、同部顧問の教諭が１０日、事故後初めて公の場に姿を見せた。教諭は「私がバスに同乗していれば運転者の異変に気づき、事故を防ぐことはできたのではないか」と語り、無念さをにじませた。顧問の教諭は１０日、事故後２回目となる同校の記者会見に初めて出席。７日の会見では灰野正宏校長が説明した事故当日の経緯やバ