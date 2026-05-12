NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。西武は豆田泰志投手を一軍登録しました。豆田投手は今季オリックス戦で2度登板。4月16日には8回で登板するとオリックス打線に捕まり4失点としていました。防御率は18.00となっています。その後ファームで4試合に出場し、オイシックス戦でソロホームランを被弾するも失点はそれだけにとどめ、7奪三振、被安打2、与四球1としています。