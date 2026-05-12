NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。阪神は西勇輝投手を1軍登録しました。今季18年目となる西投手は、12日の敵地ヤクルト戦で今季2度目の先発登板。前回登板は同じ神宮球場でのヤクルト戦で今季初登板となり、2本のソロホームランを浴びましたが、5回2失点の内容で今季初白星を手にしました。