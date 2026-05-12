日本一長いかもしれないロングシートが、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】北海道の電車で見つけた「ロングシーーーーーーート」「日本一ロングなロングシートは多分これ」と、その模様を紹介したのはえいろくさん（@Eiroku6101）。日本の鉄道のロングシートは、6人がけから8人がけを想定して設計されたものが多いが、今回目撃されたのは、その3倍ほどはあるであろう超ロングシート。果たして、どんな電車に備えられたもの