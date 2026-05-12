５月１２日の北海道内は道東を中心に気温が上がり、美幌では全国で一番の暑さとなりました。そこで注意が必要なのが、熱中症です。グッズなどを活用し、対策することが重要です。真夏日一歩手前の暑さとなった美幌町。１２日午後１時２０分に２９．１℃を観測して、全国で一番の暑さとなりました。（記者）「美幌町がいま１番暑い」（マチの人）「そうなんですか。あんまり暑すぎても困る」（マチの人）「５月に半袖を着てマチを歩