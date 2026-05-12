13日は、明け方まで各地で雨や雷雨となるものの、その後は低気圧が東へ離れ、高気圧に覆われて天気が回復し、日中は広く晴れる見込みです。薩摩や大隅も晴れますが、午後は一時的に雲が広がり、にわか雨の可能性があります。種子島・屋久島や奄美も朝までは雨や雷雨に注意が必要ですが、日中は晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。その後も、県内はしばらく晴れ間が続きますが、来週半ば以降は、前線が北上し、雨の日が増える見