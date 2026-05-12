NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。広島は田村俊介選手を1軍登録しました。今季初昇格をつかんだ田村選手はファームで28試合に出場し、打率.305、1本塁打、10打点を記録しています。昨季は4月5日のDeNA戦で9回に同点に追いついた広島は、延長11回に先頭で打席に向かった代打・田村選手が山粼康晃投手の初球を捉え、サヨナラホームランを記録とここぞの場面でも活躍を見せていました。