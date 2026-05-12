NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。ヤクルトはオスナ選手が再昇格となりました。オスナ選手は、今季が6年目の助っ人選手。ここまで25試合で打率.247、2本塁打、10打点を記録していました。先月28日の公示で登録抹消。その後、ファームでは5試合に出場し12打数1安打でしたが、再昇格となっています。