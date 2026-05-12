中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、カルビーは12日、ポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色対応にすると発表した。【画像】マクドナルドの「ピザポテト味」コラボ商品のパッケージ同社は発表で「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直します」と伝えた。対象となるのは「ポテトチップ