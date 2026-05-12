2026年4月の中国株は米国・イランの停戦で大きく上昇 2026年3月末終値から5月8日（金）終値までの中国株は、上海総合指数が＋7.4％、香港ハンセン指数が＋6.5％と大幅な反発を見せています。しかし、この上昇に至るまでは極めて緊迫した局面が続いていました。 4月の序盤、中国株を含む世界の金融市場は、米国・イスラエルとイランの緊張激化という、一戦を交えかねない地政学リスクの直撃を受け、下落基調が続き、極めて不安定