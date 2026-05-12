お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄氏（５１）が１２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。相方・高橋茂雄からのいじめ被害を告発していた元「りあるキッズ」の長田融季と電話で話し合ったことを明かした。ピン芸人・中山功太のいじめ被害告発で、相方高橋との間を取り持った八木。今回再び仲裁に入った相手は元「りあるキッズ」の長田だった。この日、長田は自身のＸで「今回の騒動につきましてサバンナ八木さんが間に入り