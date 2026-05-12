K-1元3階級王者で現役引退した武尊さんが2026年5月11日にインスタグラムを更新し、突然の近況報告を受けて「早とちり」するような反響が広がっている。「足痛いなーって思ってたら足折れてた。笑」武尊さんはインスタで、白色のまだら模様がぼんやりと浮き上がっているモノクロ写真を公開した。投稿文では、「試合終わってからずっと足痛いなーって思ってたら足折れてた。笑」と明かしており、写真は骨折部分を見せていたものとみ