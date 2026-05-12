ドル円は一時大きく円買いも安値から反発＝東京為替概況 ドル円はドル高主導で157.75円まで上昇後、156.78円まで急落。すぐに反発し157円台前半での推移という展開となった。 朝の157.10円台からドル高主導でじりじりと上昇。午後に入って円売りも加わり157.75円を付けた。注目された片山財務相とベッセント財務長官との会談を終えて、片山財務相は「日米間で非常によく連携できていることを確認した。今後も