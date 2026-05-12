◇大相撲夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）東幕下４６枚目・天狼星（錣山）が西同４７枚目・立王尚（立浪）を押し出し、初白星で１勝１敗とした。立ち合いで左に開いて上手を取り、切られたが、飛び込むように前に出て土俵外に出した。「危ないと思ったけど、もうちょっと攻めたら土俵際が見えたので。飛びました」と振り返った。１９歳の天狼星は元横綱・朝青龍の兄で、新日本プロレスで活躍したブルー・ウルフのドル