女子会という理由だけで、こんなに機嫌が悪くなるなんて…。実は昔からシュンは依存的だったんです。でも、ここまで露骨に『イヤ』と言われたのは初めてではないでしょうか？一体これから、夫婦はどうなっていくのか…。>>【まんが】夫に依存されています(ウーマンエキサイト編集部)