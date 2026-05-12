ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続くなか、アゼルバイジャン産の原油が初めて日本に到着しました。12日に到着したのは、アゼルバイジャン産の原油約4万5000kLをのせたタンカーです。中東情勢が悪化して以降、中央アジア産の原油が届くのは初めてで、元売り大手のENEOSの根岸製油所で石油製品に精製されます。政府はアメリカやロシアなど、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達を進めていて、調達先の多角化が焦点となっています。