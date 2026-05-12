大手菓子メーカーの「カルビー」は中東情勢の悪化で印刷用インクなどの調達が不安定なため、一部商品のパッケージを白黒の2色に変更すると発表しました。発表されたパッケージは全体が銀色のトーンで、表面に白色と黒色で商品名などが印刷されています。キャラクターの通称「ポテト坊や」は省略されたほか、左上には「石油原料節約パッケージ」の文字も入っています。カルビーは、中東情勢の緊迫化に伴う調達不安定化を受け、商品