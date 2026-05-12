5月13日（水）の『徹子の部屋』に、蜷川実花が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！極彩色による斬新な写真表現で知られる蜷川は、映画監督や現代美術など、さまざまな方面で活躍するアーティスト。父は舞台演出家で有名な蜷川幸雄さんで、母はキルト作家の第一人者の蜷川宏子さん。そんな両親のもと、蜷川の感性は幼少期から育まれてきたらしい。現在18歳と10歳の息子たちにも、なるべく制作現場や展覧会には同行