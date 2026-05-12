１２日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。この日に実施された１０年債入札は強い結果となったが、原油高を通じたインフレ懸念が根強く戻りは限定的だった。 米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が難航し、ホルムズ海峡の早期再開への期待感が後退するなか、原油高による国内物価の上振れ圧力を意識した売りが先行。日銀が朝方公表した４月２７～２８日開催分の金融政策決定会合における主な意見で、ある委員が