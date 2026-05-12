鉄道業界が直面する少子高齢化と労働力不足という大きな壁に対し、JR各社の垣根を越えた一大プロジェクトが進行しています。JR東日本とJR西日本が2025年に開始した「電気設備のスマートメンテナンス」および「工事業務の機械化・DX」に関する連携に、2026年2月、新たにJR四国とJR九州の2社が参画。人型ロボット「多機能鉄道重機」のJR東日本への実導入（2026年3月）や、復旧時間を50%短縮することを目指す「生成AI」の活用など、ス