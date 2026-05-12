警察によりますと、きょう午前、山形県米沢市通町三丁目で野火火災がありました。 午前１１時３５分に「奥羽本線戸板踏切付近で枯れ草が燃えている」と１１０番通報があったということです。 火災は午後０時１３分に鎮圧状態となりました。 ＪＲ東日本よりますと、この火災の影響で山形新幹線つばさ１３８号（山形１１時００分発東京行）が米沢駅で運転を見合わせていましたが、午後０時１３分ごろにおよそ３４分遅れで運転を再