KTC科技日本は、家中どこでも使える32型4Kの移動式スマートモニター「MegaPad A32Q7S」を発表した。Android搭載でコードレス設計、キャスター付きスタンドを採用し、「持ち運べる大画面」という新しい使い方を提案。従来のテレビやタブレット端末では難しかった「場所に縛られない映像体験」を実現する。●家中どこでも使える移動シアターMegaPad A32Q7Sは、自由に移動できる点が特徴。キャスター付きスタンドによって、リビン