アルゼンチン・サッカー連盟は、北中米ワールドカップに臨むアルゼンチン代表の予備登録リストをFIFA（国際サッカー連盟）に提出した。発表された55人は以下のとおり。GKエミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ）ヘロニモ・ルジ（マルセイユ）ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス）ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ） サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレ