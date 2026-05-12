『テレビ×ミセス』（TBS系）の公式Xに、5月18日放送回の予告動画が公開。Mrs. GREEN APPLEとM!LKによるコラボステージの様子や、大森元貴と佐野勇斗のトークに注目が集まっている。 【動画＆写真】①ミセスとM!LKの神コラボに期待！『テレビ×ミセス』次回放送予告動画 ②『テレビ×ミセス』M!LKオフショット ③昨年のミセス藤澤涼架×M!LK佐野勇斗＆吉田仁人コラボダンス ■ミセス×M!LKの共演予