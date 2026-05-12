【写真】目黒蓮＆吉本実由の“親子”ショット／特殊メイクで“ふくよか”体型の目黒蓮＆吉本実由の2ショット／赤ちゃんを抱っこする目黒蓮／目黒蓮＆吉本実由がそろって登壇した初日舞台挨拶の様子 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）と吉本実由のオフショットが公開された。 ■目黒蓮＆吉本実由、“親子”の仲良し2ショット 公開されたのは、“最強の父親”坂本太郎を演じた目黒と、坂本太郎の