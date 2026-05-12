日本化薬 [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.4％増の254億円に伸びたが、27年3月期は前期比1.1％減の252億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を60円→66円(前の期は60円)に増額し、今期も66円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.4倍の67.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.2％→9.1